سعید زاهدیان / می‌خواهم از برانکو ایوانکوویچ بنویسم؛ از روزهای اولی که او را دیدم. چقدر زود این 17-16 سال طی شد. انگار همین دیروز بود که در اردوگاه تیم‌های ملی همه ریخته بودند روی سر و کول بلاژویچ برای مصاحبه و برانکو تک و تنها با آن عینکی که به قیافه‌اش دانایی بیشتری می‌بخشید از کنار خبرنگاران بی‌توجه رد شد، رفت به سمت خوابگاه که جلویش را گرفتم و دست و پا شکسته hello و how are you گفتم و وقت گرفتم برای گفت‌وگو در لابی هتل. می‌گفتند مغز متفکر چیرو، پروفسور تاناس است که تیم ملی کرواسی با تفکرات او به جمع 4 تیم برتر جام جهانی رسیده و حالا آمده تا رسیدن به جام جهانی را برای ما محقق کند. یادم هست نخستین گفت‌وگوی ما با برانکو حول محور چگونگی طراحی آرایش‌ها در فوتبال نوین بود و برانکو (که در کودکی او را تاناس صدا می‌کردند) برای ما توضیح داد که فوتبال چرا از دفاع سه نفره با سوئیپر به دفاع خطی رسید و چرا آرایش 1-3-2-4 به مدرن‌ترین شیوه بازی اکثر تیم‌های دنیا تبدیل شد. حرف‌های برانکو برای ما که در مرز 23-22 سالگی بودیم خیلی جذاب و آموزنده بود. انگار پروفسور تاناس سر کلاس درس بود و به شاگردانش درس فوتبال می‌داد.

