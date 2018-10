ایران ورزشی آنلاین /میرشاد ماجدی رئیس کمیته آموزش در خصوص مدارک صادره شده برای مربیان ایرانی می گوید:«حدود 40 مربی در ایران مدرک پرولایسنس دارند.1050 مربی مرد و زن هم تا به اینجای کار موفق به دریافت مدرک A شده اند.تعداد مربیان مرد و زن با مدرک B حدود 2600 نفر است.نزدیک به 6800 مربی مرد و زن هم مدرک C دارند و مدرکC ایران هم برای 23000 مربی مرد و زن صادر شده .البته نظام آموزشی ما تغییراتی داشته.مربی با کلاس C ایران کار را شروع می کند و اگر توصیه شود در کلاس C آسیا حاضر می شود.مربی ای که در کلاس C ایران به درجه بالاتر توصیه نشود در کلاس بی ایران شرکت می کند و اگر در این کلاس نمره قبولی بگیرد در کلاس C آسیا حاضر می شود و مدارک بعدی هم B، A و درنهایت پرولاینس خواهد بود و اما اگر مربی دوباره در کلاس بی ایران نمره قبولی نگیرد حق حضور در کلاس C آسیا را نخواهد داشت.»

ماجدی می گوید این فصل مربیان دارای مدرک B روی نیمکت نشستند اما فصل آینده همه باید دارای مدرک A باشند.

