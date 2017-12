درس نظم و اقتدار در تیم ملی

ایران ورزشی آنلاین / آرمن ساروخانیان / My way or Highway. این اصطلاح مشهوری است که رسانه‌های انگلیسی درباره رفتار سر آلکس فرگوسن با بازیکنان به کار می‌بردند. معنی این جمله این است که «مطابق میل من رفتار کن یا می‌توانی از اینجا بروی!»

فرگوسن در دوره طولانی حضورش در منچستریونایتد با ستارگان زیادی کار کرد، ولی هرگز تحت تاثیر آنها قرار نگرفت و همیشه حرف آخر با خودش بود. هر بازیکنی که با این مربی اختلاف پیدا می‌کرد، چاره‌ای جز جدایی نداشت، چرا که همیشه منافع تیم به منافع بازیکن اولویت داشت و این منافع با یک سرمربی مقتدر تامین می‌شد. یاپ استام و روی کین مهم‌ترین مثال‌ها هستند که فرگوسن با وجود نیاز تیم به آنها اجازه جدایی داد و گذشت زمان نشان داد که تصمیم مربی اسکاتلندی درست بوده. منچستر توانست با بازیکنان جدید خودش را ترمیم کند و جای خالی بازیکنان جداشده پس از مدتی پر شد.

کی‌روش که سابقه همکاری با فرگوسن را دارد و سال‌ها دستیار اصلی او بود، این الگو را به خوبی رعایت می‌کند و از زمان حضور در تیم ملی اجازه نداده هیچ بازیکنی اقتدارش را زیر سوال ببرد. نخستین نافرمانی از سوی مهدی رحمتی شنیده شد، زمانی که تیم ملی ممکن بود صعود به جام جهانی 2014 را از دست بدهد، با این حال کی‌روش انعطاف نشان نداد و با وجود وساطت چهره‌های مختلف این دروازه‌بان باسابقه را برای همیشه کنار گذاشت.

مربی پرتغالی خطر حذف را به جان خرید، ولی نشان داد در تیم ملی حرف آخر با اوست و هیچ بازیکنی، حتی اگر توانایی فنی‌اش بسیار بالا باشد، اجازه ندارد وارد حریم او شود. ماجرای رحمتی درس بزرگی برای بازیکنان بود که به فکر دخالت در امور تیم ملی نیفتند و برای این تیم و مربی‌اش حاشیه نسازند.

دیروز شجاع خلیل‌زاده، مدافع پرسپولیس در جواب سوال خبرنگاری که دعوت نشدن او به تیم ملی را به دلیل مصاحبه چهار سال قبل علیه کی‌روش می‌دانند، پاسخ داد: «در مورد عذرخواهی مشکلی ندارم و اگر اتفاقی افتاده و سوءتفاهمی شده حاضرم برای اینکه پیراهن ارزشمند کشورم را بپوشم از آقای کی‌روش عذرخواهی کنم.»

در سال‌های قبل بارها دیده بودیم که بازیکنان به رغم بدخلقی‌ها و مصاحبه‌های تند علیه سرمربی به تیم ملی برمی‌گشتند، ولی کی‌روش این رسم اشتباه را تغییر داد و حالا بازیکنان خوب می‌دانند که نخستین اشتباه در این زمینه می‌تواند آخری باشد. مدافع پرسپولیس هم پس از دیدن رفتار کی‌روش متوجه شده که برای حضور در تیم ملی باید از این قواعد تمکین کند، هرچند تنها کی‌روش می‌تواند توضیح دهد که دلیل دعوت نشدن او انضباطی است، فنی یا هر دو.